Katar Emiri resmi ziyaret için Tunus'ta
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Katar Emiri resmi ziyaret için Tunus'ta

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, resmi temaslarda bulunmak üzere Tunus'a geldi.

24.02.2020 21:06 | Son Güncelleme: 24.02.2020 21:06
Katar Emiri resmi ziyaret için Tunus'ta

Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, resmi temaslarda bulunmak üzere 'a geldi.

Katar Emiri Al Sani, başkent Tunus'taki Kartaca Uluslararası Havalimanı'nda Tunus Kays Said tarafından resmi törenle karşılandı.

Tunus Cumhurbaşkanlığından cumartesi günü yapılan yazılı açıklamada, Katar Emiri önderliğindeki heyette, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Katar Maliye Bakanı Ali Şerif el-Imadi'nin de bulunacağı belirtilmişti.

Ziyaret kapsamında iki ülke arasında iş birliğini geliştirme amacıyla üst düzey görüşmeler yapılması bekleniyor.

Kaynak: AA
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