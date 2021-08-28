Katar Emiri Al-Sani, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve Kuveyt Başbakanı Sabah Irak'ta
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Katar Emiri Al-Sani, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve Kuveyt Başbakanı Sabah Irak'ta

Katar Emiri Al-Sani, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve Kuveyt Başbakanı Sabah Irak'ta
Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp - Haberler | Güncel

Katar Emiri Temim Bin Hamad Al-Sani, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Kuveyt Başbakanı Şeyh Sabah Halid Hamad el-Sabah, "Bağdat İş Birliği ve Ortaklık Konferansı"na katılmak üzere Irak'ın başkenti Bağdat'a geldi.

Katar Emiri Temim Bin Hamad Al-Sani, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Kuveyt Başbakanı Şeyh Sabah Halid Hamad el-Sabah, "Bağdat İş Birliği ve Ortaklık Konferansı"na katılmak üzere Irak'ın başkenti Bağdat'a geldi.

Al-Sani, Sisi ve Ahmed, Uluslararası Bağdat Havalimanı'nda Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi tarafından karşılandı.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katılacağı konferansa, Ürdün Kral 2. Abdullah'ın da iştirak etmesi bekleniyor. İran ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden de katılım olacağı ifade edildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da konferans için Bağdat'a gelmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp

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