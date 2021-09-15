Katar Emiri Al Sani, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi ile ikili ilişkileri görüştü - Haberler
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Katar Emiri Al Sani, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi ile ikili ilişkileri görüştü

AA / Said İbicioğlu - Haberler | Güncel
Katar Emiri Al Sani, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi ile ikili ilişkileri görüştü

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ülkesini ziyaret eden Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile bir araya geldi.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ülkesini ziyaret eden Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile bir araya geldi.

Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, Al Sani ile Menfi'nin Doha'daki görüşmesinde ikili ilişkiler ve iş birliğini artırmanın yolları ile Libya'daki durum ele alındı.

Al Sani, ülkesinin Libya'nın birlik ve istikrarına yönelik sürekli desteğini vurguladı.

Libya Başkanlık Konseyi Basın Ofisinden yapılan açıklamada ise, görüşmenin iki ülke arasındaki ortaklık ve ortak çıkarlara dayalı ilişkilere yönelik yeni bir strateji geliştirme çerçevesinde Katar'ın daveti üzerine gerçekleştirildiği aktarıldı.

Açıklamada, Menfi'nin iki ülke arasındaki ilişkilerde ayrıcalıklı bir noktaya ulaşma ve derinlik sağlama konusundaki arzusunu dile getirdiği kaydedildi.

Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani 23 Mayıs'ta, resmi temaslarda bulunmak üzere Libya'nın başkenti Trablus'a ziyaret gerçekleştirmişti.

AA / Said İbicioğlu - Son Dakika Haberleri
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Haber: Katar Emiri Al Sani, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi ile ikili ilişkileri görüştü - Haberler
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