Katar Dışişleri Bakanı Al Sani - IKBY Başbakanı Barzani görüşmesi
Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY)'nin Erbil kentinde IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile bir araya geldi.
15.01.2020 20:17 | Son Güncelleme: 15.01.2020 20:19
Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY)'nin Erbil kentinde IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile bir araya geldi.
Kaynak: AA