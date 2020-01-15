Katar Dışişleri Bakanı Al Sani - IKBY Başbakanı Barzani görüşmesi
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Katar Dışişleri Bakanı Al Sani - IKBY Başbakanı Barzani görüşmesi

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY)'nin Erbil kentinde IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile bir araya geldi.

15.01.2020 20:17 | Son Güncelleme: 15.01.2020 20:19
Katar Dışişleri Bakanı Al Sani - IKBY Başbakanı Barzani görüşmesi

Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY)'nin Erbil kentinde IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile bir araya geldi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Katar Dışişleri Bakanı Al Sani - IKBY Başbakanı Barzani görüşmesi
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