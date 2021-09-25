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Katar'daki ilk Şura Meclisi seçimlerinde kampanyalar sosyal medya üzerinde yürütülüyor

AA / Serdar Bıtmez - Haberler | Güncel
Katar'daki ilk Şura Meclisi seçimlerinde kampanyalar sosyal medya üzerinde yürütülüyor

Katar'da 2 Ekim'de yapılacak Şura Meclisi (parlamento) seçimleri için sosyal medya platformlarında yoğun bir kampanya süreci yürütüldüğü belirtildi.

Katar'da 2 Ekim'de yapılacak Şura Meclisi (parlamento) seçimleri için sosyal medya platformlarında yoğun bir kampanya süreci yürütüldüğü belirtildi.

Katarlıların, Şura Meclisinin 30 üyesini seçmek için ilk defa gideceği bu seçimde, sokaklarda sakinlik hakimken, sosyal medyada adaylar kıyasıya mücadele veriyor.

AA muhabirine konuşan medya danışmanı ve stratejik yönetim uzmanı Murad Ali, sosyal medyada yürütülen kampanya ve programların, diğer Arap ülkeleri ve bölgedeki seçimler ve kampanyalarla kıyaslandığında iyi bir gösterge olduğunu söyledi.

Ali, yeni tip koronavirüs (Kovd-19), toplumun muhafazakar yapısı ve havanın sıcaklığının insanların sokağa çıkmasına izin vermemesi nedeniyle pek çok kampanya ve faaliyetin, sanal ortamda yürütüldüğüne dikkati çekti.

Katarlı gazeteci Ömer el-Cümeyli ise Twitter, Snapchat ve Instagram gibi sosyal medya platformlarının, seçim rekabetinin en çok görüldüğü alanlar olduğuna işaret etti.

Cümeyli, 15 Eylül'den bu yana en çok kullanılan kampanya yöntemleri arasında, video klipler, canlı yayınlar ve seçmenlerin sorularını yanıtlama şeklinde doğrudan seçmenlere hitap etmenin yer aldığını kaydetti.

Bazı adayların, seçim programlarını, kendi seçim bölgelerindeki seçmenlerin katılımıyla düzenlenen oturumlarda anlattığına değinen Cümeyli, sosyal medyanın, toplumun her kesimine ulaşmak açısından daha etkili olduğunu belirtti.

Cümeyli, sosyal medyanın, seçmenlerde, adaylar hakkında genel bir kanı oluşmasına ve onların yasama ve hizmet düzeyinde yapabileceklerini açıkça ortaya koymasına katkıda bulunduğunu vurguladı.

Katar'da 2003 yılında yapılan anayasa referandumuyla ülkede yasama görevini yerine getiren Şura Meclisi üyelerinin seçimle belirlenmesi kabul edilmişti. Buna göre 45 kişiden oluşan Şura Meclisi üyelerinin 30'unun seçim yapılarak belirlenmesi, geri kalan 15'inin de Emir tarafından atanması kabul edilmişti.

Katar'daki ilk Şura Meclisi seçimlerinde kampanyalar sosyal medya üzerinde yürütülüyor

Katar'daki ilk Şura Meclisi seçimlerinde kampanyalar sosyal medya üzerinde yürütülüyor

Katar'daki ilk Şura Meclisi seçimlerinde kampanyalar sosyal medya üzerinde yürütülüyor

Katar'daki ilk Şura Meclisi seçimlerinde kampanyalar sosyal medya üzerinde yürütülüyor

AA / Serdar Bıtmez - Son Dakika Haberleri
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Haber: Katar'daki ilk Şura Meclisi seçimlerinde kampanyalar sosyal medya üzerinde yürütülüyor - Haberler
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