Katar'da Maliye Bakanı hakkında "yolsuzluk" suçlamasıyla gözaltı kararı
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Katar'da Maliye Bakanı hakkında "yolsuzluk" suçlamasıyla gözaltı kararı

Katar'da Maliye Bakanı hakkında 'yolsuzluk' suçlamasıyla gözaltı kararı
Anadolu Ajansı / Serdar Bıtmez - Haberler | Güncel

Katar'da Maliye Bakanı Ali Şerif el-İmadi hakkında "yolsuzluk" suçlamasıyla gözaltı kararı çıkarıldı.

Katar'da Maliye Bakanı Ali Şerif el-İmadi hakkında "yolsuzluk" suçlamasıyla gözaltı kararı çıkarıldı.

Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, belge ve raporların incelenmesinin ardından böyle bir karar alındığı ifade edildi.

Raporlarda "kamu malına zarar verilmesi ve görevin kötüye kullanılması" gibi suçlamaların yer aldığı ve güvenlik güçlerine Maliye Bakanı İmadi'nin gözaltına alınması talimatı verildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, suçlamalarla ilgili geniş kapsamlı bir soruşturma başlatılacağı kaydedildi.

Katar'da 2013'ten bu yana Maliye Bakanı olan İmadi, aynı zamanda Katar Hava Yolları (Qatar Airways) Yönetim Kurulu Başkanı ve Katar Ulusal Bankası (Qatar National Bank) Yönetim Kurulu Başkanı olarak da görev yapıyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Bıtmez

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