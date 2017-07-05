Katar'a Tehditler Savuran Suudi Arabistan, Türkiye'den de "Ricada" Bulundu

Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri, "istekler listesi"ne verdiği olumsuz yanıtın ardından, Katar'a yeni yaptırımlar uygulanacağını açıkladı.

"TARAFSIZ KALMAYA DEVAM EDECEĞİNİ ÜMİT EDİYORUZ!"

Katar'a yeni yaptırım tehdidinin ardından konuşan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil El-Cubeyr "Katar krizinde Türkiye'nin tarafsız kalmaya devam edeceğini ümit ediyoruz" dedi.

TÜRK ÜSSÜNÜN KAPATILMASINI İSTEMİŞLERDİ

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır'ın, Katar tarafından reddedilen talepleri arasında Türkiye'nin Katar'daki askeri üssünün kapatılması da yer alıyordu.

Türkiye, krizin ilk günündwen itibaren tarafların uzlaşması için yoğun bir çaba harcarken, Katar'ın yanında olduğunu da sık sık Cumhurbaşkanı aracılığıyla dile getirdi.