KATANA - Şansın var mı? şarkı sözleri nelerdir? 'Şansın var mı' sözleri!

Katana'nın yeni parçası 'Şansın var mı' çıktı. Kısa süre içerisinde binlerce izlenme ve beğeni alan şarkının sözleri merak edildi. Peki KATANA - Şansın var mı sözleri nedir?

KATANA - Şansın var mı şarkısının sözlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca şarkı hakkında diğer bilgiler de haberimizde yer alıyor!

KATANA - ŞANSIN VAR MI SÖZLERİ

Şansın var mı (şansın var mı)

Şansın var mı (şansın var mı)

Şansın var mı (şansın var mı)

Şansın var mı (şansın var mı)

Sessizlik

Farkındayım gökyüzü yerlerde

Adalet nerede

Şimşek çakıyor son gücüyle üstümüze

Umutsuz bakışlarımız varken

Dilek tutabilir miyiz sence

Ad günümüzde

Tutamadık dilek

Başımızda bir ton çile

Yetimhaneden gelir destek

Vah dediğin anda

Para değil vefa

Konuşur o sıra

Az deyip çok yerler hakkını ara

Sen sus erkekliğin konuşsun bir ara

Şansın var mı (şansın var mı)

Şansın var mı (şansın var mı)

Şansın var mı (şansın var mı)

Şansın var mı (şansın var mı)

Parçalı bulutlu hava

Cebimde bir tomar para

Biniyoz faça bir arabaya

Dikişler sırtımdalar

Abimin suratında

Ne oldu sorma

Kado orda Miro'yu yada Çato'yu ara

Yaklaşamazlar

Hedef alırım sağa sola

Nefes alırımsağa sola

Beni tanır sağ solda

Ortamına gelince ben

Bıt bıt bıt

Konuşmayı kes

Koruma sinirli orda

Baksan seni tanımaz asla

Şansın var mı (şansın var mı)

Şansın var mı (şansın var mı)

Şansın var mı (şansın var mı)

Şansın var mı (şansın var mı)

ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER NELERDİR?

Katana - Şansın var mı parçası 12 Mart 2021 tarihinde Youtube'a yüklendi. Kısa sürede 750 bin izlenme ve 65 bin beğeniye ulaştı. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir.

Söz & Müzik: KATANA

Beat & Mix: Kado Brando

Mastering: VIIA

Kayıt: Katana Music Studios

Yönetmen: Ufuk Vural

Görüntü Yön: Fatih Istıl

Sanat Yön: Fester Abdü

Set Amiri : Yasir Yılmaz

Set Asistan: Emre Erdoğan

Saç & Makyaj: Gamocorn

Kurgu & Color: Ufuk Vural

Yapım: Delimine Medya