KATANA - Şansın var mı? şarkı sözleri nelerdir? 'Şansın var mı' sözleri!
Katana'nın yeni parçası 'Şansın var mı' çıktı. Kısa süre içerisinde binlerce izlenme ve beğeni alan şarkının sözleri merak edildi. Peki KATANA - Şansın var mı sözleri nedir?
KATANA - Şansın var mı şarkısının sözlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca şarkı hakkında diğer bilgiler de haberimizde yer alıyor!
KATANA - ŞANSIN VAR MI SÖZLERİ
Şansın var mı (şansın var mı)
Şansın var mı (şansın var mı)
Şansın var mı (şansın var mı)
Şansın var mı (şansın var mı)
Sessizlik
Farkındayım gökyüzü yerlerde
Adalet nerede
Şimşek çakıyor son gücüyle üstümüze
Umutsuz bakışlarımız varken
Dilek tutabilir miyiz sence
Ad günümüzde
Tutamadık dilek
Başımızda bir ton çile
Yetimhaneden gelir destek
Vah dediğin anda
Para değil vefa
Konuşur o sıra
Az deyip çok yerler hakkını ara
Sen sus erkekliğin konuşsun bir ara
Şansın var mı (şansın var mı)
Şansın var mı (şansın var mı)
Şansın var mı (şansın var mı)
Şansın var mı (şansın var mı)
Parçalı bulutlu hava
Cebimde bir tomar para
Biniyoz faça bir arabaya
Dikişler sırtımdalar
Abimin suratında
Ne oldu sorma
Kado orda Miro'yu yada Çato'yu ara
Yaklaşamazlar
Hedef alırım sağa sola
Nefes alırımsağa sola
Beni tanır sağ solda
Ortamına gelince ben
Bıt bıt bıt
Konuşmayı kes
Koruma sinirli orda
Baksan seni tanımaz asla
Şansın var mı (şansın var mı)
Şansın var mı (şansın var mı)
Şansın var mı (şansın var mı)
Şansın var mı (şansın var mı)
ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER NELERDİR?
Katana - Şansın var mı parçası 12 Mart 2021 tarihinde Youtube'a yüklendi. Kısa sürede 750 bin izlenme ve 65 bin beğeniye ulaştı. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir.
Söz & Müzik: KATANA
Beat & Mix: Kado Brando
Mastering: VIIA
Kayıt: Katana Music Studios
Yönetmen: Ufuk Vural
Görüntü Yön: Fatih Istıl
Sanat Yön: Fester Abdü
Set Amiri : Yasir Yılmaz
Set Asistan: Emre Erdoğan
Saç & Makyaj: Gamocorn
Kurgu & Color: Ufuk Vural
Yapım: Delimine Medya