28.10.2019 15:55

Katalonya'da Saint Ursula Festivali'nde, geleneksel 'insan kulesi' oluşturuldu

İspanya, (DHA) - İspanya'nın Katalonya özerk bölgesinde Saint Ursula Festivali'nde, geleneksel 'insan kulesi' oluşturuldu.

Katalonya'nın Tarragona şehrinde başlayan ve 18'inci yüzyıldan itibaren festivallerde insanlardan oluşturulan 'insan kulesi', bu sene şehrin Plaça del Blat caddesi üzerinde oluşturuldu. 'Colla Vella' grubu tarafından 'insan kulesi'nin oluşturulduğu etkinliğin orijinal dilindeki adı 'castell' ve 'kale' anlamına geliyor. Kuleyi oluşturan kişilere ise 'casteller' deniyor.

'Birliktelik ile tam bir başarıyı' temsil eden 'castell', kişilerin üst üste çıkmasıyla oluşturuluyor. Birkaç katmandan oluşturulan 'castell'i 'güç, denge, cesaret ve sağduyu' kelimeleri temsil ediyor.

1970 yılına kadar sadece erkeklerin katıldığı bu gösteriye, 1980'lerden itibaren kadınların da katılmaya başladığı belirtiliyor.

Ayrıca, geleneğin başladığı Tarragona şehrinde bir de 'castell' etkinliğinde oluşturulan 'insan kulesi' anıtı bulunuyor.

Kaynak: DHA