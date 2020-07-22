Kastamonulu yardımseverler İdlib'te 109 briket ev yaptıracak
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Kastamonulu yardımseverler İdlib'te 109 briket ev yaptıracak

Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz, Cide'den Suriye'nin İdlib kentine yapılacak briket eve ilçenin 270 bin TL bağışta bulunarak 45 adet briket ev yaptıracağını kaydetti.

Kastamonulu yardımseverler İdlib'te 109 briket ev yaptıracak
22.07.2020 15:25 | Son Güncelleme: 22.07.2020 15:29

Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz, Cide'den Suriye'nin İdlib kentine yapılacak briket eve ilçenin 270 bin TL bağışta bulunarak 45 adet briket ev yaptıracağını kaydetti.

İçişleri Bakanlığı tarafından Suriye'nin İdlib şehrine briket ev kampanyası başlatılmıştı. Kampanyaya güçlü bir şekilde destek veren Cide Kaymakamlığı tarafından 270 bin TL bağış toplanarak 45 adet briket ev yapılmasına destek oldu. Yardım hakkında bilgi veren Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz, "Büyük bir insani dramın yaşandığı İdlib'de İçişleri Bakanlığı aracılığıyla yapılacak briket ev kampanyasına, Cide halkı ve iş adamları ile büyük bir destek vereceğiz demiştik. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı tarafından bir adet briket ev yapım tutarı 6 bin TL olarak belirlenmişti. Cide olarak toplam 270 bin TL bağış yapılmış ve 45 adet briket ev, İçişleri Bakanlığımıza ulaştırılmıştır. Kastamonu'nun 19 ilçesi toplam 109 ev bağışı yaparken, 109 evin 45 adeti Cide Kaymakamlığı tarafından bağışlanmıştır" dedi.

Kampanyaya Cide halkının ve iş adamlarının yoğun bir şekilde destek verdiğini söyleyen Kaymakam Açıkgöz, "İdlib Kampanyasına Cide Kaymakamlığı olarak toplam 45 adet briket ev ile katıldık. İdlib, bizim gönül coğrafyamızın önemli noktalarından birisi ve Çanakkale'de birçok şehit vermiş bir şehir. Oradaki masum ve mazlumların dertlerine derman olmak bizim için insani bir vazife. Şükürler olsun Cide olarak Türkiye'de sadece birkaç ilçeye nasip olan rekor düzeyde bir bağışta bulunduk. Cideliler, bir kez daha ne kadar cömert olduklarını tüm Türkiye'ye gösterdiler. Böyle bir ilçede vazife yapmak bizi her zaman olduğu gibi, bugün de gururlandırdı. Orada salgın hastalıklarla mücadele eden masum çocukların, sonuna kadar yanlarında olacağız. Yapacağımız 45 adet Briket ev, belki 400 çocuğun hayatını değiştirecek. Ben katkıda bulunan Vefalı muhtarlarımıza, imamlarımıza, öğretmenlerimize, diğer kamu personellerimize, Cideli iş adamlarımıza ve Cide halkına İdlib'deki masum ve mazlumlar adına şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Öte yandan Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz ve eşi Dr. Şeyma Açıkgöz, 4 adet briket ev bağışı ile kampanyaya destek olmuşlardı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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