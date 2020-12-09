Kastamonu Valisi Çakır: Vakalarımızda düşüş bekliyoruz
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Kastamonu Valisi Çakır: Vakalarımızda düşüş bekliyoruz

09.12.2020 15:02 | Son Güncelleme: 09.12.2020 15:07
Kastamonu Valisi Çakır: Vakalarımızda düşüş bekliyoruz

KASTAMONU Valisi Avni Çakır, koronavirüse karşı dikkatli olunmasını isteyerek, "Yapacağımız yoğunlaştırılmış denetimler ve ilan edilen sokağa çıkma yasağı ile vakalarımızda düşüş bekliyoruz" dedi.

KASTAMONU Valisi Avni Çakır, koronavirüse karşı dikkatli olunmasını isteyerek, "Yapacağımız yoğunlaştırılmış denetimler ve ilan edilen sokağa çıkma yasağı ile vakalarımızda düşüş bekliyoruz" dedi.

Vali Çakır, Covid-19 denetimleri kapsamında il merkezindeki Çarşamba pazarında incelemelerde bulundu. Vatandaşlara uyulması gereken kurallar hakkında bilgi veren Vali Çakır, "Hastanemiz de, Sağlık Bakanımız da açıkladı; yoğun bakım doluluk oranı yüzde 75'ler seviyesine geldi. Bununla alakalı İl Sağlık Müdürlüğümüz, aldığı tedbirler ile yoğun bakımdaki yatak sayımızı merkezde ve Tosya ilçemizde yaklaşık 16 civarında artırdı. Eğer biz bu vaka artış hızını kesemezsek maalesef bu da ilerleyen süreçte bizi çok rahatlatamayacak. Yapacağımız yoğunlaştırılmış denetimler ve ilan edilen sokağa çıkma yasağı ile vakalarımızda düşüş bekliyoruz" dedi.


Kastamonu Valisi Çakır: Vakalarımızda düşüş bekliyoruz
Kastamonu Valisi Çakır: Vakalarımızda düşüş bekliyoruz

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan YILMAZ

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