Kastamonu Valisi Çakır, şehit babasına şehadet belgesini takdim etti
AA / Hamza Sefa Yılmaz - Haberler | Güncel
Kastamonu Valisi Avni Çakır, Irak'ın kuzeyinde Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde şehit düşen Muhammed Öztürk'ün ailesini ziyaret etti.
KASTAMONU (AA) - Kastamonu Valisi Avni Çakır, Irak'ın kuzeyinde Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde şehit düşen Muhammed Öztürk'ün ailesini ziyaret etti.
Ağustos ayında son yolculuğuna uğurlanan Muhammed Öztürk'ün babası Muharrem Öztürk'e şehadet belgesini veren Çakır, tüm şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine de sabırlar diledi.
Ziyarette Taşköprü Kaymakamı Çağlar Partal, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Selçuk Arslan ve Belediye Başkanı Abdullah Çatal da bulundu.