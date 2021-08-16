KASTAMONU - Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'un köylerine erzak dağıtıldı
İş makineleri ile köy yollarının açılması Köylülere erzak dağıtımı yapılması Beşpınar köyü, Yaşarlı Maraz köyü, Aşağı hene ve Yukarı hene köyleri, Yüksek mahalle, Şen köy, Koca çam köyü ve Izırma köylerine ulaştırılan yardımlar KASTAMONU - Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel...
İş makineleri ile köy yollarının açılması
Köylülere erzak dağıtımı yapılması
Beşpınar köyü, Yaşarlı Maraz köyü, Aşağı hene ve Yukarı hene köyleri, Yüksek mahalle, Şen köy, Koca çam köyü ve Izırma köylerine ulaştırılan yardımlar KASTAMONU - Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinin ardından köylere erzak dağıtımı yapıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Bilgiç