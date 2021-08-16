KASTAMONU - Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'un köylerine erzak dağıtıldı
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KASTAMONU - Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'un köylerine erzak dağıtıldı

Anadolu Ajansı / Bekir Bilgiç - Haberler | Güncel

İş makineleri ile köy yollarının açılması Köylülere erzak dağıtımı yapılması Beşpınar köyü, Yaşarlı Maraz köyü, Aşağı hene ve Yukarı hene köyleri, Yüksek mahalle, Şen köy, Koca çam köyü ve Izırma köylerine ulaştırılan yardımlar KASTAMONU - Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel...

İş makineleri ile köy yollarının açılması

Köylülere erzak dağıtımı yapılması

Beşpınar köyü, Yaşarlı Maraz köyü, Aşağı hene ve Yukarı hene köyleri, Yüksek mahalle, Şen köy, Koca çam köyü ve Izırma köylerine ulaştırılan yardımlar KASTAMONU - Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinin ardından köylere erzak dağıtımı yapıldı.

KASTAMONU - Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'un köylerine erzak dağıtıldı
KASTAMONU - Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'un köylerine erzak dağıtıldı
KASTAMONU - Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'un köylerine erzak dağıtıldı
KASTAMONU - Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'un köylerine erzak dağıtıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Bilgiç

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KASTAMONU - Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'un köylerine erzak dağıtıldı - Haberler
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