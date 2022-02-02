Kastamonu esnafı Kurtuluş mücadelesinin kilit isimlerinin kardan heykellerini yaptı - Haberler
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Kastamonu esnafı Kurtuluş mücadelesinin kilit isimlerinin kardan heykellerini yaptı

İhlas Haber Ajansı, Vedat Yunus İkizoğlu - Güncel
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Kastamonu esnafı Kurtuluş mücadelesinin kilit isimlerinin kardan heykellerini yaptı Kastamonu'nun Azdavay ilçesindeki esnaflar, kardan tarihin önemli isimlerin heykellerini yaptı.

AZDAVAY, KASTAMONU (İHA) - Kastamonu esnafı Kurtuluş mücadelesinin kilit isimlerinin kardan heykellerini yaptı

KASTAMONU - Kastamonu'nun Azdavay ilçesindeki esnaflar, kardan tarihin önemli isimlerin heykellerini yaptı. Kardan adamları gören vatandaşlar cep telefonlarıyla görüntüledi.

Kastamonu'nun Azdavay ilçesindeki esnaflar kardan çeşitli figürler yaptı. Uzun süre sonra karla buluşan vatandaşların yaptıkları birbirinden özel kardan heykeller görenlerin ilgi odağı oldu. Vatandaşlar görüntüledikleri kardan adamları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Vatandaşlar Kurtuluş Mücadelesi Döneminin simge isimlerinden Şehit Şerife Bacı ile Seyit Onbaşı ile Nasrettin Hoca'nın da kardan heykellerini yaptı.

Kastamonu esnafı Kurtuluş mücadelesinin kilit isimlerinin kardan heykellerini yaptı

Kastamonu esnafı Kurtuluş mücadelesinin kilit isimlerinin kardan heykellerini yaptı

Kastamonu esnafı Kurtuluş mücadelesinin kilit isimlerinin kardan heykellerini yaptı

İhlas Haber Ajansı / Vedat Yunus İkizoğlu - Güncel

Kastamonu, Azdavay, Güncel, Haber

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