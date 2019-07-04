Kastamonu Entegre, İtalya'da Tasarım Merkezi Açtı!

İtalya'nın en büyük Türk yatırımcısı olan Kastamonu Entegre, resmi açılışı gerçekleşen "Kastamonu Entegre Design Center" ile tasarım dünyasının merkezi İtalya'da, sektöre ve trendlere yön verecek ürün ve dekor geliştirmeye hazırlanıyor.

Kuruluşunun 50. yılında İtalya'da üretime başlayan Kastamonu Entegre, dekorasyon alanında yeniliklerin öncüsü İtalya'nın tasarım DNA'sından ve tüketici beklentilerinden hareketle, bu alandaki ihtiyaca cevap verecek özel bir mekânı hizmete açtı. Pesaro'da Kastamonu Entegre Design Center adıyla açılışı gerçekleşen mekân, hem çalışanlara hem de tüketicilere yeni ürün ve dekorasyon fikirleri için ilham oluşturmayı amaçlıyor. Pesaro Belediye Başkanı Matteo Ricci ve Marche Bölge Başkanı Luca Ceriscioli'nin de katıldığı açılışta konuşan Kastamonu Entegre CEO'su Haluk Yıldız, İtalya mobilya sektörüne yönelik ürün ihtiyacına daha iyi yanıt verebilmek ve ürünlerinin tasarım yönünü ön plana çıkarmak amacıyla Pesaro'daki tasarım merkezini hayata geçirme kararı aldıklarını vurgulayarak şu açıklamalarda bulundu:

"İtalya'da giderek artan bir tüketici talebiyle karşı karşıyayız. Marka bilinirliğimizin artması mutluluk verici bir gelişme. Dünyanın tasarım ve dekorasyon merkezi konumundaki İtalya'da, diğer ülkelerden farklı olarak sürekli yeni talep ve beklentiler pazarı şekillendiriyor. Bu doğrultuda, geleceğin tasarımlarını kullanıcılardan gelen geribildirimler ve öneriler ışığında birlikte şekillendireceğimiz bir tasarım merkezini hayata geçirme kararı aldık. İtalya'nın en büyük Türk yatırımcısı olarak, Pomposa tesislerimizde İtalyan ağaç bazlı panel sektörüne önemli katkıda bulunup, ithal ürünleri ikame ederken, Pesaro'daki yeni tasarım merkezimizle de bir Türk üretici olarak bölgenin nabzını tutmaya ve yeni fikirlerin tohumunu hep birlikte atmaya devam edeceğiz."

BİR TASARIM LABORATUVARI: KASTAMONU ENTEGRE DESİGN CENTER

Toplam 2.000 metrekarelik alana sahip Kastamonu Entegre Design Center'ın giriş katında, merkezin ana bölümü oluşturan laboratuvar yer alıyor. Pomposa tesislerindeki ürün numunelerinin üretildiği laboratuvarda ayrıca, Kastamonu İtalya ekibi ve müşterilerden gelen talepler doğrultusunda, özel siparişler de hazırlanıyor. Geniş bir depolama alanının yer aldığı giriş katında, önümüzdeki dönem konferanslara ev sahipliği yapması planlanan bir bölüm ile ek bir showroom alanı da bulunuyor.

Merkezin 500 metrekareye yayılan üst katında, İtalya koleksiyonundan ürünlerin yer aldığı showroom alanı ile pazarlama ve satış ekibi ofisleri ve toplantı odası yer alıyor.

Kaynak: Bültenler