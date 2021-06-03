Kastamonu Emniyeti'nden 'yaya geçidini kullanan köpek' paylaşımı
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Kastamonu Emniyeti'nden 'yaya geçidini kullanan köpek' paylaşımı

Kastamonu Emniyeti'nden 'yaya geçidini kullanan köpek' paylaşımı
Demirören Haber Ajansı / Gürkan Yılmaz - Haberler | Güncel

KASTAMONU Emniyet Müdürlüğünce, yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçen köpeğin videosu sosyal medyada paylaşılarak, vatandaşlar uyarıldı.

KASTAMONU Emniyet Müdürlüğünce, yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçen köpeğin videosu sosyal medyada paylaşılarak, vatandaşlar uyarıldı.

Kent merkezinde yaya geçidinde bekleyen ve yayalara yeşil ışık yandığında yolun karşısına geçen köpeğin mobese kamerasına yansıyan görüntüsü, İl Emniyet Müdürlüğünün Twitter hesabından paylaşıldı. Açıklamada "Trafik ışıkları sadece sürücülerin değil yayaların da uyması geren bir trafik kuralıdır. Vatandaşlarımız ışığın yanmasını beklemeden karşıdan karşıya geçerek canlarını tehlikeye atarken, sevimli bir sokak köpeği ışığın yanmasını bekliyor ve karşıya geçerken yaya geçidini kullanıyor" denildi.


Kastamonu Emniyeti'nden 'yaya geçidini kullanan köpek' paylaşımı
Kastamonu Emniyeti'nden 'yaya geçidini kullanan köpek' paylaşımı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan Yılmaz

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