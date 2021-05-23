Kastamonu'dan KKKA şüphesiyle Ankara'ya sevk edilen kadın hayatını kaybetti
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Kastamonu'dan KKKA şüphesiyle Ankara'ya sevk edilen kadın hayatını kaybetti

Kastamonu'dan KKKA şüphesiyle Ankara'ya sevk edilen kadın hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

Kastamonu'dan, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle Ankara'ya sevk edilen kadın yaşamını yitirdi.

Kastamonu'dan, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle Ankara'ya sevk edilen kadın yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Tosya ilçesi Suluca köyünde yaşayan Zeliha Suluca (64), yaklaşık bir hafta önce bacağına yapışan keneyi kendi imkanlarıyla çıkardı. Bir süre sonra rahatsızlanan kadın, Tosya Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi.

Yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Suluca, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Suluca'nın cenazesi köyünde toprağa verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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