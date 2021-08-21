Kastamonu'daki selde, İstiklal Yolu üzerindeki 122 yıllık tarihi köprü de zarar gördü
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Kastamonu'daki selde, İstiklal Yolu üzerindeki 122 yıllık tarihi köprü de zarar gördü

Kastamonu'daki selde, İstiklal Yolu üzerindeki 122 yıllık tarihi köprü de zarar gördü
Anadolu Ajansı / Kadir Yıldırım - Haberler | Güncel

Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu'ya gelen silah ve cephanelerin Ankara'ya taşındığı İstiklal Yolu'ndaki tarihi köprünün bir bölümü, 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinde kısmen yıkıldı.

Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu'ya gelen silah ve cephanelerin Ankara'ya taşındığı İstiklal Yolu'ndaki tarihi köprünün bir bölümü, 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinde kısmen yıkıldı.

Küre ilçesine 6 kilometre uzaklıkta Ersizlerdere mevkisinde bulunan 122 yıllık köprü, son olarak Karayolları Genel Müdürlüğünce 2016 yılında restore edilmişti.

1899 yılında yapılan köprü, 11 Ağustos'ta bölgede yaşana sel felaketinde önemli ölçüde zarar gördü.

Tarihi köprünün yakınındaki Ersizlerdere köyü sakinlerinden Emin Çelik, AA muhabirine, bugüne kadar böyle bir sel görmediğini söyledi.

İstiklal Yolu üzerinde bulunan köprünün sel nedeniyle yıkıldığını anlatan Çelik, "Bu köprünün kadrini, kıymetini çok iyi bilmek lazım. Kurtuluş Savaşı'nda cephaneler buradan geçti. Sel gümbür gümbür bizim köyleri götürdü gitti. Bizim evin de 50 metre altına kadar geldi. O gece sabaha kadar uyuyamadım. Hem ağladım hem okudum. Ben bu köyün çocuğuyum. 76 yaşındayım. Hayatım bu köyde geçti. Ben böyle bir şey ömrümde görmedim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldırım

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