Kastamonu'daki sel felaketinde evinde mahsur kalan 97 yaşındaki Ahmet dede helikopterle kurtarıldı
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Kastamonu'daki sel felaketinde evinde mahsur kalan 97 yaşındaki Ahmet dede helikopterle kurtarıldı

Kastamonu'daki sel felaketinde evinde mahsur kalan 97 yaşındaki Ahmet dede helikopterle kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Abdullah Tevge - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinin ardından evlerinde mahsur kalan 97 yaşındaki Ahmet Kartal, kızı ve damadıyla helikopterle kurtarıldı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinin ardından evlerinde mahsur kalan 97 yaşındaki Ahmet Kartal, kızı ve damadıyla helikopterle kurtarıldı.

Bozkurt ilçesi Bayramgazi köyünde, Kartal, kızı ve damadı 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinde evlerinde mahsur kaldı.

Yardım talebinin ardından bulundukları yerden helikopterle alınan 97 yaşındaki Ahmet Kartal, kızı ve damadıyla Abana ilçesinin sahiline getirildi.

Kartal'ın damadı Musa Yıldırım, AA muhabirine, yaşadıkları köyde şiddetli yağışın ardından sel ve heyelanlar olduğunu söyledi.

Evlerinden ayrılamadıklarını ve yardım çağrısı üzerine helikopterle alındıklarını ifade eden Yıldırım, "Sağ olsunlar bizi helikopterle aldılar. Buraya indirdiler bizi, buradan da Kaymakamlıktan rica ettik, onlar da bizi Kastamonu'ya yönlendiriyorlar." dedi.

İstanbul'a gideceklerini söyleyen Yıldırım, "Büyük bir afet yaşadık. Herkese geçmiş olsun. Bu yaşıma kadar böyle felaket görmedim, yaşamadım. Tekrar herkese geçmiş olsun." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Tevge

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