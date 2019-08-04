Kastamonu'da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Kastamonu'da traktörün devrilmesi sonucu sürücü yaralandı, 10 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ağlı-Seydiler kara yolu Sinan Mahallesi, Çamlık mevkisinde Yavuz Yılmaz'ın (39) kullandığı plakası öğrenilemeyen traktör devrildi.

Kazada, sürücü Yavuz Yılmaz ile traktörde bulunan oğlu Mehmet Yılmaz (10) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Mehmet Yılmaz, buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Yavuz Yılmaz'ın akrabalarına saman balyası götürdüğü, kazanın dönüş yolunda gerçekleştiği öğrenildi.

Kaynak: AA