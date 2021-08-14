Kastamonu'da tomrukların köprüyü tıkadığı görüntü sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi
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Kastamonu'da tomrukların köprüyü tıkadığı görüntü sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Güncel

34 kişinin sel felaketi nedeniyle hayatını kaybettiği Kastamonu'daki Ezine Çayı'nı tıkayan tomrukların köprüyü patlatma anı kameraya yansıdı. Görüntüler sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede düz köprü yerine kemer köprülerin yapılması talimatını verdi.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sele neden olan Ezine Çayı'nın taşma anları saniye saniye kaydedildi. Çayın kenarındaki binalardan birinde yaşayan vatandaş, tomrukların çayla birlikte sürükleniş anlarını kayda aldı.

"ALLAH'IM SEN BİZİ KORU"

Şiddetli yağışla birlikte yükselen suda çok sayıda tomruk olduğu görülürken, köprü de 30 saniye gibi kısa bir süre içerisinde tomrukların tıkamasıyla yıkıldı. Görüntüyü çeken kişi ve yanındakilerin ise "Götürdü köprüyü; kaçın, koşun. Bu ne böyle? Allah'ım sen bizi koru" dedikleri duyuldu.

GÖRÜNTÜ SONRASI ERDOĞAN TALİMATI VERDİ

Dün cuma namazı sonrası bölgede incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan da Ezine Çayı'nın taşmasına neden olan düz köprüye dikkat çekti. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada "Helikopterde Adil Bakanıma söyledim; artık düz köprü değil kemer köprü ile de işte biliyorsunuz, bütün bu ağaçlar geliyor ve buraları tıkıyor. Mümkün olduğunca da betondan öte bunları inşallah taş köprü olarak da kemer köprüyü yapıp, bunların köprü altından gitmelerini de sağlamış olacağız. Bunun proje çalışmalarını da bakanlık şu anda yürütüyor" ifadelerine yer verdi.

Kastamonu'da tomrukların köprüyü tıkadığı görüntü sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi
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olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
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