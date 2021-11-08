Kastamonu'da taş kırma makinesinin içine düşen işçi öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kastamonu'da taş kırma makinesinin içine düşen işçi öldü

AA / Mehmet Ulusoylar - Haberler | Güncel
Kastamonu'da taş kırma makinesinin içine düşen işçi öldü

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde taş kırma makinesinin içine düşen işçi hayatını kaybetti.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde taş kırma makinesinin içine düşen İşçi hayatını kaybetti.

Sapaca köyü mevkisinde özel bir şirkete ait beton üretim fabrikasında çalışan Tugay Ersoy (27), henüz belirlenemeyen nedenle taş kırma makinesinin içine düştü.

Olay yerinde hayatını kaybeden Ersoy'un cenazesi Tosya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

AA / Mehmet Ulusoylar - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title