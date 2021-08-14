Kastamonu'da selin ardından sahile vuran eşyalar görenleri hüzünlendiriyor
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Kastamonu'da selin ardından sahile vuran eşyalar görenleri hüzünlendiriyor

Kastamonu'da selin ardından sahile vuran eşyalar görenleri hüzünlendiriyor
Anadolu Ajansı / Abdullah Tevge - Haberler | Güncel

Kastamonu'da yaşanan sel felaketinin ardından Karadeniz sahiline vuran eşyalar görenleri hüzünlendiriyor.

Kastamonu'da yaşanan sel felaketinin ardından Karadeniz sahiline vuran eşyalar görenleri hüzünlendiriyor.

Ezine Çayı'nın Karadeniz'e döküldüğü Abana sahiline, selle birlikte denize sürüklenen eşyalar vurmaya başladı.

Sele kapılan oyuncak, terlik, puset, buzdolabı, kask gibi çok sayıda eşya Abana'da karaya çıktı.

Sel felaketinde can kayıpları yaşanırken ve çok sayıda insanı mağdur olurken selzedelerin kıyıya vuran eşyaları görenleri hüzünlendirdi.

Mustafa Ayhan Akıntürk (71), AA muhabirine, daha önce böyle bir afetle karşılaşmadığını söyledi.

Akıntürk, "Sahildeki manzaraya çok üzüldüm. Dün yine buradaydım. Hortumlar falan vardı hep. Kenara çekeyim dedim. Ona bile elim varmadı üzüntümden." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Tevge

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