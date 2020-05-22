Kastamonu'da, otomobil üst geçit ayağına çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
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Kastamonu'da, otomobil üst geçit ayağına çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, üst geçit ayağına çarptı.

Kastamonu'da, otomobil üst geçit ayağına çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
22.05.2020 22:32 | Son Güncelleme: 22.05.2020 22:35

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, üst geçit ayağına çarptı. 65 yaş ve üstü kişilere getirilen seyahat izni kapsamında memleketlerine dönen Fatma Aygün ile eşi Mustafa Aygün yaşamını yitirdi, sürücü oğlu Ahmey Aygün yaralandı. 

Kaza, akşam saatlerinde  D-100 yolunun Samsun yönünde medyana geldi. 65 yaş ve üstü vatandaşlara getirilen seyahat izini kapsamında anne ve babasını memleketlerine götüren Ahmet Aygün yönetimindeki 06 GT 1371 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, üst geçidin beton ayağına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ikiye bölünen otomobilin sürücüsü Ahmet Aygün yaralandı, arka koltukta oturan annesi Fatma Aygün ile babası Mustafa Aygün, otomobilde sıkışarak yaşamını yitirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Ahmet Aygün ardından hastaneye kaldırıldı. Fatma ve Mustafa Aygün çiftinin cansız bedenleri itfaiye erlerinin çalışması sonucu sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Otomobil çekiciyle otoparka kaldırılırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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