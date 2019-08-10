Kastamonu'da otomobil devrildi: 5 yaralı

Kastamonu'da otomobil devrildi: 5 yaralı

Kastamonu'da otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

10.08.2019 21:08
Kastamonu'da otomobil devrildi: 5 yaralı

Kastamonu'da otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
İstanbul'dan, Sinop'a giden İsmail Güzelaydın (47) yönetimindeki 34 NR 6615 plakalı otomobil, Karabük-Kastamonu kara yolu Yarören köyü mevkisinde devrildi.
Kazada, sürücünün yanı sıra araçta bulunan Hafize (24), Fadime (22), Mahire Güzelaydın (45) ve Enise Demirhan (21) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Araçtakilerin, Kurban Bayramı tatilini geçirmek ve kızlarının düğününe katılmak için Sinop'a gittiği öğrenildi.

Kaynak: AA
Kastamonu'da otomobil devrildi: 5 yaralı
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