KASTAMONU'DA OT TOPLAMAYA GİDEN YAŞLI ADAM, ÇAY KENARINDA ÖLÜ BULUNDU
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KASTAMONU'DA OT TOPLAMAYA GİDEN YAŞLI ADAM, ÇAY KENARINDA ÖLÜ BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KASTAMONU'da, ıspıt otu toplamak için evden çıkan Mehmet Özer(72), gece saatlerinde çay kenarında ölü olarak bulundu.

KASTAMONU'da, ıspıt otu toplamak için evden çıkan Mehmet Özer(72), gece saatlerinde çay kenarında ölü olarak bulundu.

Şenpazar ilçesine bağlı Dağlı köyünde yaşayan Mehmet Özer, sabah saatlerinde ıspıt otu toplamak için evden çıktı. Özer'den akşama kadar haber alamayan oğlu Adil Özer, durumu köy muhtarına bildirdi. Yaşlı adamı aramaya başlayan köy sakinleri, Özer'i bulamayınca jandarmaya ihbarda bulundu. Köye gelen jandarma ve UMKE ekipleri bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı. Gece boyunca süren arama çalışmaları, yaşlı adamın cansız bedeninin bulunmasıyla sona erdi. Hoca Mahallesine bağlı çay kenarında bulunan Özer'in cenazesi, nöbetçi savcının incelemesinin ardından Şenpazar Toplum Sağlığı Merkezi morguna kaldırıldı.

'ÜSTÜNÜ KURUTMAK İSTERKEN DONDU'

Belden aşağısı çıplak olarak bulunan Özer'in, çaydan geçerken üstünün ıslandığı ve pantolonunu kurutmak isterken donarak öldüğü tahmin ediliyor. Ekiplerin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

KASTAMONU'DA OT TOPLAMAYA GİDEN YAŞLI ADAM, ÇAY KENARINDA ÖLÜ BULUNDU
KASTAMONU'DA OT TOPLAMAYA GİDEN YAŞLI ADAM, ÇAY KENARINDA ÖLÜ BULUNDU
KASTAMONU'DA OT TOPLAMAYA GİDEN YAŞLI ADAM, ÇAY KENARINDA ÖLÜ BULUNDU
KASTAMONU'DA OT TOPLAMAYA GİDEN YAŞLI ADAM, ÇAY KENARINDA ÖLÜ BULUNDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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