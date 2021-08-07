Kastamonu'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
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Kastamonu'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Kastamonu'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Semih Yüksel - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun Abana ilçesinin ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Kastamonu'nun Abana ilçesinin ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Göynükler köyünde aşırı rüzgar nedeniyle enerji nakil hatlarının birbirine temas etmesi sonucu çıktığı tahmin edilen orman yangınını gören Tarık Topçu ve oğlu İdris Emre Topçu durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Abana Belediyesi itfaiye ekipleri ile Bozkurt Orman İşletme Müdürlüğü arazözlerinin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının tamamlandığı yangında 1 dekar ormanlık alan zarar gördü.

İdris Emre Topçu, AA muhabirine, yangını ilk önce sis sandıklarını, daha sonra ormanın yandığını fark ettiklerini anlattı.

Topçu, itfaiyeye haber verdikten sonra onlar gelene kadar babası Tarık Topçu ile yangına müdahale ettiklerini belirterek, "Biz de cansiperane babamla müdahale ettik. Çok şükür büyümeden kurtarabildik." diye konuştu.

Baba ve oğlun yangına müdahale anları, cep telefonu görüntülerinde de yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Semih Yüksel

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