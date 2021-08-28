Kastamonu'da ormandan topladığı mantarı afet mağduru öğrenciler için satan vatandaş Açıklaması
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Kastamonu'da ormandan topladığı mantarı afet mağduru öğrenciler için satan vatandaş Açıklaması

Kastamonu'da ormandan topladığı mantarı afet mağduru öğrenciler için satan vatandaş Açıklaması
Anadolu Ajansı / Semih Yüksel - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşayan Ahmet Yücel, ormandan topladığı mantarları ilçedeki sel felaketinden etkilenen öğrencilere destek olabilmek için satışa sundu.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşayan Ahmet Yücel, ormandan topladığı mantarları ilçedeki sel felaketinden etkilenen öğrencilere destek olabilmek için satışa sundu.

Kendi de sel mağduru olan Yücel, 11 Ağustos'ta sel felaketinin yaralarının sarılması için yürütülen çalışmalara katkı vermek istedi. Oğlu Yusuf ile doğaya çıkan Yücel, ormandan topladığı mantarları Abana ilçesinde satışa sundu.

Mantarlara kilogramı 30 liradan satan Yücel, elde ettiği geliri selden etkilenen öğrenciler yararına kullanacak.

Yücel, AA muhabirine, yaşadıkları afetin yaralarının sarılmaya çalışıldığını söyledi.

Kendisinin de bu süreçte bir şeyler yapma gayretinde olduğunu anlatan Yücel, "Abana'da kurduğum tezgahtaki ürünler vatandaşlarımızın yoğun ilgisiyle kısa sürede tükendi. Rabbim nimetini bol vermiş, şükürler olsun. Ben de elimden geldiğince toplayıp satacağım ve okul öncesinde bu paraları öğrencilerimize ulaştıracağım. Allah yar ve yardımcımız olsun. Rabbim böyle bir afeti bir daha kimseye göstermesin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Semih Yüksel

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Kastamonu'da ormandan topladığı mantarı afet mağduru öğrenciler için satan vatandaş Açıklaması - Haberler
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