Kastamonu'da Nalbant Kanyonu turizme açıldı

Kastamonu'da yeni bir kanyon daha turizme kazandırıldı.

Azdavay ilçesindeki Kayabaşı köyü Nalbant Mahallesi ile Pınarbaşı ilçesi Ilıca köyü arasında yaklaşık 6 kilometre uzunluğundaki Nalbant Kanyonu'ndan ilk geçişi, Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek ile Trakya Kanyon Topluluğu'ndan 5 sporcu yaptı.

Civelek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kanyondan ilk kez geçiş yapıldığını söyledi.

İlçeye yeni bir kanyon kazandırmaktan büyük mutluluk duyduklarını anlatan Civelek, "Bölgemizde şu ana kadar geçilmemiş olan kanyondan, Trakya Kanyon Topluluğu'ndan Murtaza Tekkılıç, Mehmet Ali Karakaya, Özgür Duman, Serpil Ertan ve hemşehrimiz Nihan Cebeci ile geçiş yaptık." dedi.

Kanyon sporunu sevenler için Nalbant Kanyonu'nun adrenalin dolu olduğunu vurgulayan Civelek, "Yaklaşık 6 kilometre uzunluğundaki kanyonun 3 kilometrelik bölümü doğal havuzlardan oluşuyor. Türkiye'nin tüm kanyonlarından geçiş yapan topluluk üyelerinin Nalbant Kanyonu'nun, gördükleri 'en temiz ve güzel kanyon' olduğunu belirtmeleri bizim için mutluluk verici." diye konuştu.

Nalbant Kanyonu'nu turizme kazandırmanın mutluluğunu da yaşadıklarını ifade eden Civelek, şunları kaydetti:

"Bölgemiz kanyonlar açısından zengin bir yer. Bu zenginliğe bir yenisini daha kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kanyonumuzu bu alanda adından söz edilen bir yer haline getirmek için elimizden geleni yapacağız. Kanyon sporu ile uğraşanlar artık gerekli izinleri alarak Nalbant Kanyonu'ndan rahatlıkla geçiş yapabilirler."

Kastamonu Valla Kanyonu, Horma Kanyonu, Çatak Kanyonu, Ersizlerdere Kanyonu, Malyas Kanyonu ve Şehriban Kanyonu'yla da öne çıkıyor.

Kaynak: AA