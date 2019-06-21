Kastamonu'da Mursi için gıyabı cenaze namazı

Kastamonu'da, Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Nasrullah Meydanı'nda, Kastamonu İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği öncülüğünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşları, Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda hayatını kaybetmesine tepki gösterdi.

Burada kılınan gıyabi cenaze namazı ardından açıklama yapan Kastamonu İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Mücahit Dağdelenoğlu, mazlumların dayanışmasının yeniden diriliş ve uyanışın ön şartı olduğunu belirtti.

Dağdelenoğlu, şunları söyledi:

"Mısır'da yaşananlar bir kez daha göstermiştir ki dünyada saflar nettir. Bir tarafta emperyalizm ve onların iş birlikçi kuklaları, diğer tarafta sömürülen ve ezilen kitlelerle onların sesi olma onurunu canlarıyla ödeyen vicdanlı insanlar. Demokrasi, insan hakları ve özgürlük nutku çekenlerle İslam dünyasını kana bulayanlar aynı safta ve aynı kesimler. Mazlum toplumların ve Müslümanların haklarını savunanlar ise dünyada yalnızlaştırılmaya, itibarsızlaştırılmaya, yok edilmeye çalışılıyor. Demokratik seçimlerle gelen ve halkın büyük kısmının desteğini alan liderlere kolaylıkla diktatör diyenler, cuntacı Sisi'yi başkentlerinde ağırlamak için birbirleriyle yarışıp, onu demokrasi kahramanı ilan edebiliyorlar."

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.

Kaynak: AA