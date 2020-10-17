Kastamonu'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 10 yaralı
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Kastamonu'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 10 yaralı

17.10.2020 22:07 | Son Güncelleme: 17.10.2020 22:10
Kastamonu'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 10 yaralı

Kastamonu'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

Kastamonu'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Orhan Karabacak yönetimindeki 37ABB 554 plakalı minibüs, Kastamonu-Tosya kara yolunun 2. kilometresinde, Faruk Karahasan idaresindeki 57 HA 050 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Semra Çato, Niyazi Karabacak, Yavuz, Elif Nur ve Kadir Karahasan ile isimleri henüz belirlenemeyen 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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