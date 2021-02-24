Kastamonu'da köyde mahsur kalan biri hamile diğeri böbrek hastası 2 kadın zorlu kar mücadelesiyle kurtarıldı
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Kastamonu'da köyde mahsur kalan biri hamile diğeri böbrek hastası 2 kadın zorlu kar mücadelesiyle kurtarıldı

24.02.2021 11:21 | Son Güncelleme: 24.02.2021 11:24
Kastamonu'da köyde mahsur kalan biri hamile diğeri böbrek hastası 2 kadın zorlu kar mücadelesiyle kurtarıldı

Kastamonu'nun İnebolu ve Çatalzeytin ilçelerinde kar nedeniyle yolu kapanan köylerdeki biri böbrek hastası diğeri hamile 2 kadın için Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve İl Özel İdaresi ekipleri seferber oldu.

Kastamonu'nun İnebolu ve Çatalzeytin ilçelerinde kar nedeniyle yolu kapanan köylerdeki biri böbrek hastası diğeri hamile 2 kadın için Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve İl Özel İdaresi ekipleri seferber oldu.

Kar kalınlığının bir metreyi aştığı İnebolu ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Bayıralan köyünde oturan Gamzenur Almış'ın rahatsızlanması üzerine yakınları, 112 Acil Servis'ten yardım istedi.

Köy yolunun kardan kapalı olması nedeniyle hastaya paletli kar ambulansı ile UMKE ekipleri yönlendirildi.

Hamile kadına ulaşmak için karla kaplı yolları aşan ekipler, ambulansın seyrini yavaşlatan kar yığınlarını kürekle temizledi.

Yaklaşık 2,5 saatlik mücadelenin ardından köye ulaşan UMKE ekibi, hamile kadını paletli ambulansa aldı.

Daha sonra ana yol üzerinde bekleyen 112 Acil Servis ekibine teslim edilen hasta, İnebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çatalzeytin ilçesine bağlı Yenibeyler köyünden ihbar alan özel idare ve sağlık ekipleri, bölgeye ulaşmak için harekete geçti. Kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu bölgede, özel idare ekipleri kepçelerle yolu açarken sağlık ekipleri köye ulaştı.

Böbrek hastası 72 yaşındaki Hediye Bıyıklı ambulansla ilçe merkezine getirilerek tedaviye alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Semih Yüksel

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