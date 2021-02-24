Kastamonu'da köyde mahsur kalan biri hamile diğeri böbrek hastası 2 kadın zorlu kar mücadelesiyle kurtarıldı

Kastamonu'nun İnebolu ve Çatalzeytin ilçelerinde kar nedeniyle yolu kapanan köylerdeki biri böbrek hastası diğeri hamile 2 kadın için Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve İl Özel İdaresi ekipleri seferber oldu.