Kastamonu'da kenenin ısırdığı 7 kişi tedavi altına alındı
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Kastamonu'da kenenin ısırdığı 7 kişi tedavi altına alındı

Kastamonu'da kenenin ısırdığı 7 kişi tedavi altına alındı Kastamonu'da Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı şüphesiyle 7 kişi tedavi altına alındı.

17.06.2020 18:23 | Son Güncelleme: 17.06.2020 19:18

Kastamonu'da kenenin ısırdığı 7 kişi tedavi altına alındı

KASTAMONU - Kastamonu'da Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı şüphesiyle 7 kişi tedavi altına alındı.

Dünya genelinde 30'dan fazla ülkede görülen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı, Türkiye'de de yoğun olarak görülüyor. Bu yıl kenelerin erken görülmesiyle birlikte yaşanmaya başlanan KKKA vakası sayısı gün geçtikçe artıyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye genelinde toplam vaka sayısı 492'ye ulaştı. Kene vakalarından hayatını kaybedenlerin sayısı ülke genelinde 18 olurken, Kastamonu'da da kenenin ısırdığı 1 kişi tedavi altına alındı. Kastamonu'da son 1 haftada Kırım Kongo Kanamalı Ateşi tedavisi gören kişi sayısı ise 7'ye yükseldi.

Kastamonu Veteriner Hekimler Odası Başkanı Hacı İbrahim Maşalacı, gazetecilere yaptığı açıklamada, KKKA hastalığının Türkiye'de 2002 yılında tespit edildiğini söyledi. Hastalığın 2008 yılında en yüksek düzeye ulaştığını anlatan Maşalacı, "2020 yılı hastalık sezonunun henüz erken dönemlerinde vaka sayılarında artış görülmesi, üzerinde durulması gereken önemli bir husustur. KKKA hastalığı etkeni virüs olan bir enfeksiyon hastalığıdır. Hasta insanların kanlarıyla kontrolsüz temas ile insandan insana hastalığın geçmesi de söz konusudur" dedi.

Kenelerin vücuttan çıkartılırken öldürülmemesi gerektiğini ifade eden Maşalacı, "Özellikle bol yağmur ve nemin olduğu bu günlerde hem vatandaşlarımız hem de görevleri nedeni ile risk grubunda yer alan kişiler, hayvan veya hasta insanların kan ve vücut sıvıları ile temastan kaçınmalı, temas halinde mutlaka eldiven, önlük, gözlük, maske gibi koruyucu önlemler almalıdır. Tedbir elden bırakılmamalı dolayısıyla ölümcül olan bu hastalığın yayılması engellenmelidir" diye konuştu.

Kastamonu'da kenenin ısırdığı 7 kişi tedavi altına alındı

Kaynak: İHA

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