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Kastamonu'da kara mürver hasat şenliği düzenlendi

AA / Vural Akkirpi - Haberler | Güncel
Kastamonu'da kara mürver hasat şenliği düzenlendi

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde kara mürver hasat şenliği gerçekleştirildi.

FATİH, İSTANBUL (AA) - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde kara mürver hasat şenliği gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı tarafından desteklenen, il müdürlüğü tarafından uygulamaya konulan "Mürver Yetiştiriciliği ve Mürver Ürünlerinin Değerlendirilmesi Projesi" kapsamında Taşköprü Bademci köyünde hasat şenliği düzenlendi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Fatih Önlem, burada yaptığı konuşmada, projenin kadın çiftçilerin bilgilendirilmesi ve yeni ürünlerle tanışması adına çok önemli olduğunu söyledi.

Kadın çiftçilerin her zaman yanında olduklarını belirten Önlem, "Tarımda yeni ürün, teknik bilgi ve yeni teknolojilerin üreticilerimizle buluşmasında il müdürlüğümüz hep öncü olmuş, çalışmalarına hep bu yönde devam etmiştir. Üretmek sizden, destek bizden." dedi.

İl müdürlükleri ile İl Özel İdaresi bütçesinden 300'e yakın projeye yaklaşık 30 milyon lira hibe ödemesi yapıldığını anlatan Önlem, bereketli, güzel bir hasat olması temennisinde bulundu.

Vali Avni Çakır'ın eşi Bahar Çakır ise kadının güçlü bir varlık olduğunu dile getirerek, "Gücünü kendinden alır. Kadın ürettiği, ürününün karşılığını aldığı zaman daha da güçlenir. Son yıllarda yaşanan iklimsel değişikliğine dikkat çekmek amacıyla 'Geleceğe Bir Damla' adlı projemizi yürütüyoruz. Kara mürver de yetiştiricilikte çok isteği olmayan, azla yetinen, özellikle çok su istemeyen bir bitki." ifadesini kullandı.

Katılımcıların kara mürver konusunda bilgilendirilmelerinin ardından ağaçlardan meyve toplanması ve kadın çiftçilerin sorularının cevaplanmasının ardından program sona erdi.

AA / Vural Akkirpi - Son Dakika Haberleri
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