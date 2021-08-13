Kastamonu'da kadın cesedi sahile vurdu

Sel afetinin yaşandığı Kastamonu'da denizin üzerinde görülen kadın cesedi sahile vurdu.

Sel afetinin yaşandığı Kastamonu'da denizin üzerinde görülen kadın cesedi sahile vurdu. Vatandaşların ihbarı sonrasında kadın cesedi sudan çıkartılarak morga kaldırıldı.

Kastamonu'da 11 Ağustos'ta etkili olan şiddetli yağmur sonrasında meydana gelen sel Abana, Azdavay, Çatalzeytin, Pınarbaşı, Bozkurt, Cide, İnebolu ve Küre ilçelerinde hayatı adeta felç etti. Yağış sonrası meydana gelen sel sebebiyle onlarca araç sürüklendi, onlarca iş yeri sular altında kaldı. En büyük hasarın yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde selde hayatlarını kaybedenlerin aranmasına devam edilirken, bir yandan da enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan sel afetinin yaşandığı İnebolu'da da arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda vatandaşlar, İnebolu'da deniz üzerinde bir ceset gördü. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Ekipler, sahil kenarında biriken odun parçaları nedeniyle suyun üzerinde bulunan cesede ulaşmakta güçlük çekti. Uzun uğraşlar sonucunda ekipler, cesedi sahile çıkartarak morga kaldırılmak üzere sağlık ekiplerine teslim etti. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı