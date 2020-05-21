Kastamonu'da kaçak silah operasyonunda 3 kişi yakalandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kastamonu'da kaçak silah operasyonunda 3 kişi yakalandı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde düzenlenen kaçak silah operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu'da kaçak silah operasyonunda 3 kişi yakalandı
21.05.2020 18:37 | Son Güncelleme: 21.05.2020 18:37

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde düzenlenen kaçak silah operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ilçeye bağlı Dere köyünde bazı kişilerin yasa dışı yollardan silah ve mühimmat temin ettiği bilgisine ulaşıldı.

Düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca ile 4 ruhsatsız av tüfeği ve 75 mermi ele geçirildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Oğlunu boğazını keserek öldüren anne: Fazla acı çekmesin diye öldürdüm, pişmanım Haber
Oğlunu boğazını keserek öldüren anne: Fazla acı çekmesin diye öldürdüm, pişmanım
Japonya Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Kredi vermeyi düşünüyoruz Haber
Japonya Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Kredi vermeyi düşünüyoruz
'Virüse karşı çare ormana gitmek' dedikten sonra ormanda feci şekilde can verdi Haber
"Virüse karşı çare ormana gitmek" dedikten sonra ormanda feci şekilde can verdi
Ataşehir'de parkta baba oğlunu öldürdü, bankta oturup polislerin gelmesini bekledi Haber
Ataşehir'de parkta baba oğlunu öldürdü, bankta oturup polislerin gelmesini bekledi
Başkan Soyer'den İzmir'in minarelerinden 'Çav Bella' çalınmasına tepki: Lanetliyoruz Haber
Başkan Soyer'den İzmir'in minarelerinden "Çav Bella" çalınmasına tepki: Lanetliyoruz
Sağlık Bakanlığı vatandaşı dolandırmaya çalışanları tek tek ifşa etti Haber
Sağlık Bakanlığı vatandaşı dolandırmaya çalışanları tek tek ifşa etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, maskeyle ilk kez görüntülendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, maskeyle ilk kez görüntülendi
Avrupa'da plaj alarmı! İkinci koronavirüs dalgası gelebilir
Avrupa'da plaj alarmı! İkinci koronavirüs dalgası gelebilir
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir
Babacan'dan, Bahçeli'nin 'FETÖ organizasyonu' sözlerine sert cevap: Ülkeye hangi faydası dokunuyor?
Babacan'dan, Bahçeli'nin "FETÖ organizasyonu" sözlerine sert cevap: Ülkeye hangi faydası dokunuyor?
Soğuk algınlığı olanlara bile koronavirüs testi yapılacak
Soğuk algınlığı olanlara bile koronavirüs testi yapılacak
Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının ataması gerçekleştirildi
Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının ataması gerçekleştirildi
ABD'li savunma devi Lockheed Martin F-35 üretimini yavaşlatıyor
ABD'li savunma devi Lockheed Martin F-35 üretimini yavaşlatıyor
Erciyes Üniversitesi, hayvanlar üzerinde koronavirüs aşısı denemelerine başladı
Erciyes Üniversitesi, hayvanlar üzerinde koronavirüs aşısı denemelerine başladı
İlköğretim ve Ortaöğretim Bursluluk Sınavı 5 Eylül'e ertelendi.
İlköğretim ve Ortaöğretim Bursluluk Sınavı 5 Eylül'e ertelendi.
Koronavirüs nedeniyle 60 milyon insan günde 13,5 TL'den az parayla geçinmek zorunda kalacak
Koronavirüs nedeniyle 60 milyon insan günde 13,5 TL'den az parayla geçinmek zorunda kalacak
Anne, çocuğunun eşofmanı yerine 2 bin lirayı geri dönüşüm kutusuna attı
Anne, çocuğunun eşofmanı yerine 2 bin lirayı geri dönüşüm kutusuna attı
Müteahhit, 'Özel mülküm' diyerek ilçenin en işlek kavşağını trafiğe kapattı
Müteahhit, "Özel mülküm" diyerek ilçenin en işlek kavşağını trafiğe kapattı
Galatasaraylı Ryan Babel'in para aşkı: Daha hızlı akmasını istiyorum
Galatasaraylı Ryan Babel'in para aşkı: Daha hızlı akmasını istiyorum
Antalya'da bir kişi, kız meselesi yüzünden arkadaşını 4 yerinden bıçakladı, sonra yardım etti
Antalya'da bir kişi, kız meselesi yüzünden arkadaşını 4 yerinden bıçakladı, sonra yardım etti
Kayseri'de, sarıkız cinsi örümcek tedirginlik yarattı
Kayseri'de, sarıkız cinsi örümcek tedirginlik yarattı
ABD'de imalat sanayi PMI Mayıs'ta beklentinin üzerinde geldi
ABD'de imalat sanayi PMI Mayıs'ta beklentinin üzerinde geldi
Beşiktaş, yaptığı paylaşım nedeniyle Bursaspor'dan gönderilen Yiğit Şengil'i antrenmana davet etti
Beşiktaş, yaptığı paylaşım nedeniyle Bursaspor'dan gönderilen Yiğit Şengil'i antrenmana davet etti
Frederic Kanoute, 700 yıldır cami olmayan Sevilla şehrine cami yaptırmak için 1 milyon dolar bağış topladı
Frederic Kanoute, 700 yıldır cami olmayan Sevilla şehrine cami yaptırmak için 1 milyon dolar bağış topladı
Soyu tükenmiş olan Tazmanya Kaplanı'nın görüntüleri 85 yıl sonra ortaya çıktı
Soyu tükenmiş olan Tazmanya Kaplanı'nın görüntüleri 85 yıl sonra ortaya çıktı
İhtiyaç sahiplerini ilgilendiriyor! Bayrama günler kala 6 bankadan bayram kredisi müjdesi
İhtiyaç sahiplerini ilgilendiriyor! Bayrama günler kala 6 bankadan bayram kredisi müjdesi
Fahriye Evcen'in elini karnına koyarak poz vermesi akıllara hamilelik iddiasını getirdi
Fahriye Evcen'in elini karnına koyarak poz vermesi akıllara hamilelik iddiasını getirdi
Kurşun yağmuruna tutulan 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti
Kurşun yağmuruna tutulan 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti
Alparslan Kuytul, koronavirüse meydan okuyor: Akrabalarım ve arkadaşlarımla bayramlaşacağım
Alparslan Kuytul, koronavirüse meydan okuyor: Akrabalarım ve arkadaşlarımla bayramlaşacağım
150 tavuğu telef eden tilki, 'Battal Gazi' taktiğiyle yakalandı
150 tavuğu telef eden tilki, "Battal Gazi" taktiğiyle yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Süreyya Önder Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ebru Şallı Bergüzar Korel Orhan Gencebay Kenan İmirzalıoğlu
Spor Hasan Şaş Metin Oktay Ivan Obradovic Hidayet Türkoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Türk Kadın Bayram Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Kastamonu'da kaçak silah operasyonunda 3 kişi yakalandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.5.2020 18:40:50. #1.15#
title