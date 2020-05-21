Kastamonu'da kaçak silah operasyonunda 3 kişi yakalandı
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde düzenlenen kaçak silah operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
21.05.2020 18:37 | Son Güncelleme: 21.05.2020 18:37
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde düzenlenen kaçak silah operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ilçeye bağlı Dere köyünde bazı kişilerin yasa dışı yollardan silah ve mühimmat temin ettiği bilgisine ulaşıldı.
Düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca ile 4 ruhsatsız av tüfeği ve 75 mermi ele geçirildi.
Kaynak: AA