Kastamonu'da kablo hırsızlığı iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde internet ve telefon kablolarını çalarak uzaktan eğitim gören öğrencilerin mağdur olmasına neden olduğu iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde internet ve telefon kablolarını çalarak uzaktan eğitim gören öğrencilerin mağdur olmasına neden olduğu iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

İlçeye bağlı Yeni Mahalle'ye internet ve telefon bağlantısı sağlayan kabloların Bayramgazi köyü sınırları içinden geçen bölümünün çalınması üzerine İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri çalışma başlattı.

Yapılan operasyon sonucu yaklaşık 450 metre uzunluğundaki kabloyu keserek çaldığı iddia edilen M.A, S.Ş, M.T, R.T. ve S.D. gözaltına alındı.

Bozkurt ilçesinde kablo hırsızlığı yüzünden bir mahallenin telefon ve internet hattı kesilince uzaktan eğitim alan öğrenciler mağdur olmuş, jandarma olayla ilgili çalışma başlatmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Yorulmaz