Kastamonu'da ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet dağıtıldı
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Kastamonu'da ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet dağıtıldı

25.11.2020 14:33 | Son Güncelleme: 25.11.2020 14:33
Kastamonu'da ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet dağıtıldı

Kastamonu Belediyesince hayırsever vatandaşların desteğiyle alınan 100 tablet, ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtıldı.

Kastamonu Belediyesince hayırsever vatandaşların desteğiyle alınan 100 tablet, ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtıldı.

Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, Belediye Toplantı Salonu'ndaki dağıtım programında, belirledikleri öğrencilere tabletleri vermeye başladıklarını söyledi.

Kovid-19 salgını nedeniyle öğrencilerin uzaktan eğitime devam ettiğini hatırlatan Vidinlioğlu, şöyle konuştu:

"Hiçbir öğrencimiz tableti olmadığı için eğitimden mahrum kalmasın diyoruz. Bu amaçla il genelinde ihtiyaç sahibi öğrencilerimize katkı sunuyoruz. Eğitim alanında fırsat eşitliği sağlamak amacındayız. Bu anlamda üzerimize düşeni yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Yeter ki öğrencilerimiz sağlıklı ortamlarda eğitimlerine devam edip başarılı olsun."

İhtiyacı bulunan tüm öğrencilerin internete ulaşabilmesi için de çalışmalara başladıklarını anlatan Vidinlioğlu, kampanyaya destek veren hayırseverlere teşekkür etti.

Program, öğrencilere tabletlerinin hediye edilmesiyle sona erdi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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