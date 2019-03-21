Kastamonu'da Ev Yangını
Kastamonu'nun Araç ilçesinde çıkan yangında 2 evde hasar oluştu.
Kastamonu'nun Araç ilçesinde çıkan yangında 2 evde hasar oluştu.
Balçıkhisar köyünde Aziz Tanrıkulu ve Dursun Çobanoğlu'na ait 2 katlı evlerden birinde kimsenin bulunmadığı sırada yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese giden Araç Belediyesi İtfaiyesi ile Araç Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahale etti.
Kontrol altına alınan yangında, Tanrıkulu ve Çobanoğlu'na ait evler kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA