Kastamonu'da ev, samanlık ve ahır yandı
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Kastamonu'da ev, samanlık ve ahır yandı

Kastamonu'da ev, samanlık ve ahır yandı
Anadolu Ajansı / Semih Yüksel - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde ev, samanlık ve ahır yandı.

Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde ev, samanlık ve ahır yandı.

Yağlıca Mahallesi'nde Ahmet Ecevit'e ait üst katı ahşap iki katlı evde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine yangına, Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler ile itfaiye ekipleri müdahale etti.

Ecevit'e ait ahır ve samanlığa da sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesi ile diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangında, ev, ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Semih Yüksel

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