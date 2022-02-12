KASTAMONU - Eriyen kar suyu heyelana neden oldu - Haberler
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KASTAMONU - Eriyen kar suyu heyelana neden oldu

AA, Kadir Yıldırım - Güncel
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Kastamonu'da eriyen kar sularının heyelana yol açması nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşımda aksama yaşanıyor.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da eriyen kar sularının heyelana yol açması nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşımda aksama yaşanıyor.

Bölgedeki karın erimeye başlamasıyla İnebolu-Abana kara yolunda yamaçlarda yer yer çökme heyelan meydana geldi.

İnebolu'nun Evrenye köyü yakınlarındaki bölgede meydana gelen toprak kayması nedeniyle Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü ekiplerince önlem alınarak, kara yolunun tek şeridi ulaşıma kapatıldı.

Ulaşım, diğer şeritten kontrollü sağlanıyor.

KASTAMONU - Eriyen kar suyu heyelana neden oldu

KASTAMONU - Eriyen kar suyu heyelana neden oldu

KASTAMONU - Eriyen kar suyu heyelana neden oldu

KASTAMONU - Eriyen kar suyu heyelana neden oldu

KASTAMONU - Eriyen kar suyu heyelana neden oldu

KASTAMONU - Eriyen kar suyu heyelana neden oldu

KASTAMONU - Eriyen kar suyu heyelana neden oldu

KASTAMONU - Eriyen kar suyu heyelana neden oldu

AA / Kadir Yıldırım - Güncel

Karadeniz Sahil Yolu, Kastamonu, kar, Güncel, Haberler

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