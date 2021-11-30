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Kastamonu'da dolu ve fırtına etkili oldu

AA / Kadir Yıldırım - Haberler | Güncel
Kastamonu'da dolu ve fırtına etkili oldu

Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde dolu, İnebolu ilçesinde ise saatteki hızı 135 kilometreyi bulan fırtına etkili oldu.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde dolu, İnebolu ilçesinde ise saatteki hızı 135 kilometreyi bulan fırtına etkili oldu.

Fırtına nedeniyle İnebolu Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin çatısı uçtu. Çatının altında kalan bir otomobilde hasar meydana geldi.

Kabalar köyünde ise Divan Mahallesi Camisi'nin minaresinin bir kısmı yıkıldı. İlçeye bağlı bazı köylerde de çatı uçmaları meydana geldi.

Doğanyurt ilçesinde ise dolu yağışı etkili oldu, ilçenin cadde ve sokakları beyaza büründü.

İnebolu Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, fırtınanın yarın öğle saatlerine kadar etkisini sürdürmesinin beklendiğini belirtti.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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AA / Kadir Yıldırım - Son Dakika Haberleri

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