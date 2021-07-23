Kastamonu'da denize açılan genç adam boğularak öldü

KASTAMONU'nun Cide ilçesinde, ağabeyi ile beraber denize giren Ersan Demirci (22), boğuldu.

KASTAMONU'nun Cide ilçesinde, ağabeyi ile beraber denize giren Ersan Demirci (22), boğuldu.

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Gebeş Mahallesi sahilinde meydana geldi. Ersan Demirci, bir haber ajansında yerel muhabirlik yapan ağabeyi Erdem Demirci ile beraber denize girdi. Dalgalara kapılan Ersan Demirci, kıyıya ulaşmak için mücadele etti. Ağabeyi Erdem Demirci ve çevredeki vatandaşlar, denizde çırpınan Ersan Demirci'yi kurtarmak için çabaladı. Kıyıya çıkartıldığında, genç adamın boğularak hayatını kaybettiği anlaşıldı. Demirci'nin cansız bedeni Cide Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, ağabeyi Erdem Demirci de sinir krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı.Ersan Demirci'nin 8 ay önce evlendiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı