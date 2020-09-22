Kastamonu'da çıkan yangında 2 ev ve bir ambar kullanılamaz hale geldi
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Kastamonu'da çıkan yangında 2 ev ve bir ambar kullanılamaz hale geldi

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesine bağlı Kerte köyünde çıkan yangında 2 ev ve bir ambar tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Kastamonu'da çıkan yangında 2 ev ve bir ambar kullanılamaz hale geldi
22.09.2020 18:50 | Son Güncelleme: 22.09.2020 18:55

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesine bağlı Kerte köyünde çıkan yangında 2 ev ve bir ambar tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Pınarbaşı ilçesine bağlı Kerte köyünde Karamustafa Mahallesi'nde Selahattin Yılmaz'a ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, Selahattin Yılmaz'a ait ambar ile bitişiğindeki Hüseyin Çetin'in evine de sıçradı. Köylülerin ihbarı üzerine gelen yangına Pınarbaşı Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucunda yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangında Yılmaz ve Çetin'e ait evler ile bir ambar tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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