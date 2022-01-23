Kastamonu'da 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Volkan Çakır'ın kullandığı 61 ADL 697 plakalı yolcu otobüsü, Uluslararası D-100 kara yolunun Ortalıca köyü mevkisinde zeminin karla kaplı olması nedeniyle bekleyen Fatih Duman yönetimindeki 34 AFZ 052 plakalı otomobile çarptı.

Daha sonra bu araçlar önlerinde bulunan 5 araçla çarpıştı. Kazada sürücülerden Fatih Duman ile araçlarda bulunan Fatma Duman, Ayşe Hüma Duman, Muhammet Ali Duman, Büşra Çakır, Mukaddes Çakır, Abdullah Yıldız ve Eda Yıldız yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Osmancık ve Tosya'daki devlet hastanelerine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kapanan kara yolunun İstanbul-Samsun istikameti, Tosya Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği, Karayolları ve Tosya Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.