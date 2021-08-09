Kastamonu'da 6 ülkeden 17 sanatçının katılımıyla resim çalıştayı düzenleniyor

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde, 6 ülkeden 17 sanatçının katılımıyla Uluslararası Resim Çalıştayı düzenleniyor.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde, 6 ülkeden 17 sanatçının katılımıyla Uluslararası Resim Çalıştayı düzenleniyor.

Çatalzeytin Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen resim çalıştayına Türkiye, Azerbaycan, Nahçıvan, Bulgaristan, Almanya ve İran'dan sanatçılar katıldı.

Ressamlar tarafından 7-14 Ağustos tarihlerinde yapılan resimler, 14 Ağustos'ta ilçenin Cumhuriyet Meydanı'nda sergilenecek.

Bu kapsamda ilçeye gelen resim sanatçıları Çatalzeytin Belediye Başkanı Ahmet Demir'i ziyaret etti.

Demir, uluslararası sanatçıları ilçede görmekten büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Koordinatörlüğünü Ziver Kaplan'ın, küratörlüğünü Aynur Kaplan'ın yaptığı Uluslararası Resim Çalıştayı'na, Türkiye'den Menekşe Çam, Derya Yıldız, Hülya Yücel, Hülya Sezgin, Melisa Kaplan, Ömer Çam, Hasan Mutlu, Murad Nurlu, Azerbaycan'dan Vadout Moazzen, Nahçıvan'dan Arzu Nouruzov, Habib Allahverdiyev, Bulgaristan'dan Violina Rainov ve Ramen Rainow, Almanya'dan Michael Albrecht, Marion Albrecht ve İran'dan Omar Almutalbi katılıyor.

Çalıştayda küratör Aynur Kaplan da sanatçılar arasında yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu