Kastamonu'da 2 Kişiyi Öldüren Cinayet Zanlısı Teslim Oldu

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, Pazar akşam saatlerinde 2 kişiyi öldüren, 1 kişiyi de yaralayan cinayet şüphelisi Hüseyin Ö., sabah saatlerinde polise teslim oldu.

Olay, pazar günü akşam saatlerinde, ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Kahvede oturan iki grup arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, sokağa taşınarak, kavgaya dönüştü. Bu sırada Hüseyin Ö.'nün tabancasını ateşlemesi sonucu Mehmet Karaoğlu (28), Murat Pehlivan (27) ve Volkan Karakoyun yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlilerinin ambulansla Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırdığı Karaoğlu ve Pehlivan, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Karakoyun ise Kastamonu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Polis ekipleri, saldırı sonrası kayıplara karışan Hüseyin Ö.'nün 2 oğlunu gözaltına alınmıştı. Hüseyin Ö.'nün çocukları ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldılar.

OĞLUNU BIÇAKLA YARALADILAR İDDİASI

Hüseyin Ö.'nün, ilçede güreş organizasyonuyla uğraştığı ve eski pehlivan olduğu öğrenildi. Mehmet Karaoğlu ve Murat Pehlivan'ın, geçen yıl, Hüseyin Ö.'nün oğlunu bıçakla yaraladığı ve diğer çocuklarını da sürekli rahatsız ettiği öne sürüldü.

'KONUŞMAYACAĞIM' DEDİ

Sabah saatlerinde Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğüne suç aleti tabanca ile birlikte teslim olan Hüseyin Ö. polis ve savcıya ifade vermek istemediğini söyledi. Çıkarıldığı nöbetçi mahkemede de olayla ilgili konuşmayacağını belirten Hüseyin Ö. tutuklanarak Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri tarafından Kastamonu E Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.