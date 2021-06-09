Kastamonu'da 2 hafta önce kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Kastamonu'nun Küre ilçesinde 2 haftadır haber alınamayan 69 yaşındaki Hüseyin Kök'ü arama çalışmaları devam ediyor.

Kastamonu'nun Küre ilçesinde 2 haftadır haber alınamayan 69 yaşındaki Hüseyin Kök'ü arama çalışmaları devam ediyor.

Topçu köyündeki evinden 26 Mayıs'ta ayrılan ve bir daha haber alınamayan Kök'ün yakınlarının durumu jandarma ekiplerine bildirmesi üzerine başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Arama çalışmalarına jandarma ekiplerinin yanı sıra köylüler de destek veriyor.

İz takip köpekleri ve drone ile de destek verilen çalışmalardan henüz sonuç alınamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu