Kastamonu'da 2 ev, 2 samanlık ve 1 ahır yandı

06.11.2019 20:38 | Son Güncelleme: 06.11.2019 20:38

Kastamonu'da çıkan yangında 2 ev, 2 samanlık ve 1 ahır yandı.

Seydiler ilçesine bağlı İncesu köyünün İmamoğlu mevkisinde Murat İnan'a ait evde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler Murat İnan'ın evinin bitişiğindeki Yaşar İnan'a ait evin yanı sıra yine bu kişilere ait 2 samanlık ve bir ahıra sıçradı.

Vatandaşların müdahalesine rağmen söndürülemeyen yangın olay yerine çağrılan Seydiler, Devrekani ve Ağlı belediyelerine ait itfaiye ekiplerince kontrol altına alınabildi.

Olayda, söz konusu 2 ev, 2 samanlık ve 1 ahır kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: AA