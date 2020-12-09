Kastamonu'da 1 köy karantinaya alındı
09.12.2020 23:14 | Son Güncelleme: 09.12.2020 23:19
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında bir köyde karantina uygulaması başlatıldı.
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında bir köyde karantina uygulaması başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, Taşköprü İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar doğrultusunda Çetmi köyü son dönemde artan vaka sayıları nedeniyle 10 gün süreyle karantinaya alındı. Giriş çıkışlara izin verilmeyen köyde, güvenlik ve sağlık ekipleri önlemlerini arttırdı. - KASTAMONU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı